Erzurum 112 Acil Sağlık Ekipleri Şifa Dağıtıyor

Erzurum 112 Acil Sağlık ekipleri, 2017 yılının ilk sekiz ayında 2 bin 856'sı doğum, 4 bin 611'i kalp damar hastalıkları, 4 bin 812'si trafik kazası ve travma vakaları ile diğer vakalar olmak üzere 46 bin 381 hastaya acil sağlık hizmeti sundu.



Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Komuta Merkezi elemanları 29 Acil Sağlık İstasyonunda 2'si snowtrack, 5'i kar paletli, 1'i obez ambulans ve 74 karasal ambulansla hızır gibi gittiği hastalara şifa olmaya devam ediyor.



Bir yandan da yaklaşan kış mevsiminin hazırlıklarına start veren 112 Acil Ekipleri, snowtrack ve paletli ambulansların bakım ve onarımlarını da yapmaya başladı. Yoğun kar yağışının olduğu ve zaman zaman köy yollarının kapandığı Erzurum'da, 112 Acil Komuta Merkezi'ne bağlı istasyonlarda faaliyet gösteren sağlık ekipleri, en zorlu kış şartlarında bile hastalara ulaşmada engel tanımayan paletli ambulansları hazır hale getirmeye çalışıyor.



En fazla on dakikada vakaya ulaşıyorlar.



Geçen yıl 69 bin 720 vakaya giderek hastaları en yakın sağlık kuruluşuna ulaştıran 112 Acil Komuta Merkezi çalışanları, bu yılın ilk sekiz ayında 46 bin 381 hastaya ilk yardım hizmeti sundu. Şehrin bir ucundan, diğer bir ucuna en fazla 10 dakikada ulaştıklarını kaydeden yetkililer, vatandaşların 112 acil komuta merkezi çağrı elemanına sakin bir şekilde en kısa ve doğru adres bilgilerini vermesi konusunda uyarılarda bulundular.



Ambulansın gelmesi gereken adresi verirken en çok bilinen camii, okul, AVM gibi mekanları da çağrı operatörüne söylemenin vakitten büyük ölçüde tasarruf sağlayacağının altını çizen yetkililer, trafikte ambulanslara yol verme hususunda halktan daha bilinçli davranmaları gerektiğine dikkat çektiler.



112 Acile yapılan çağrıların çoğu gereksiz..!



İl Sağlık Müdürlüğü, son sekiz ayda 112 Acil Hattı'na 700 bin çağrı geldiğini bu çağrıların yaklaşık % 70'inin asılsız olduğuna, asılsız çağrıların, gerçek hastalara ulaşmada büyük engel teşkil ettiğine vurgu yaptılar. Yetkililer kısa ve anlaşılır cümlelerle doğru adres bilgilerini çağrı elemanına bildirmekle vakitten büyük tasarruf edildiğine vurgu yaparak, vatandaşların panik yapmadan hastanın durumunu 112 çağrı elemanına bildirdiği andan itibaren ambulansların şehir merkezindeki herhangi bir vakaya kısa sürede yetişebildiğini söyledi.



Helikopter Ambulans hastalara umut olmaya devam ediyor.



Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada helikopter ambulansın bu yıl içerisinde 149 hasta için havalandığı bildirildi. Geçen yıl 226 hasta için havalanan helikopter ambulans, hem bölge hem de Erzurum'un ilçelerindeki hasta ve yaralılara umut oldu. Bu yılın ilk üç ayında kapalı yolları aşarak kar paletli ambulansla 263 vakaya giden ekipler, snowtracklarla 44 hastaya ulaştı. Yapılan açıklamada ulaşılan bu hastaların 71'inin doğum vakası olduğu da kaydedildi.



Vançelik "Sağlık çalışanlarımız büyük fedakarlık sergiliyorlar"



Helikopter ve uçak ambulanslar, snowtrack ve paletli ambulanslarla yaz kış demeden her türlü olumsuz hava koşullarında bile hastalara mutlaka ulaşıldığına dikkat çeken Erzurum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Serhat Vançelik, "Sağlık Bakanlığımızın her türlü zorlu hava koşullarında kullanmamız için bizlerin hizmetine sunduğu donanımlı, yaz ve kış şartlarına uygun araçlarla kapalı yollara rağmen hastalara ulaşmamız büyük bir hizmet. Bu hizmetin aksamadan sürdürülmesi için fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın emekleri için de müteşekkiriz" dedi.



Geçmiş yıllarda hastaların ilkel yöntemlerle hastaneye gelmek zorunda kaldığını dile getiren Vançelik, "Türkiye artık bu ilkel yöntemlere çok uzak. Hava ve kara ambulansları 7/24 vatandaşın hizmetinde. Hiçbir hasta kendi imkanları ile hastane yoluna düşmek zorunda değil, bir telefon ile istenilen yerden hasta alınıp istediği hastaneye götürülüyor" diye konuştu.



Şehir Hastanesi İnşaatı hızla ilerliyor.



Sağlık Bakanlığınca yapımı sürdürülen ve tamamlandığında Doğu Anadolu'yu sağlık merkezi haline getireceğini sözlerine ekleyen Serhat Vançelik, 265 bin metrekare kapalı alanda 1400 yatak kapasitesiyle hizmet verecek olan şehir hastanesinin yüzde 65'inin tamamlandığını belirtti. Hastanenin 2018 yılında hizmete açılacağını söyleyen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Serhat Vançelik konuşmasını şöyle tamamladı:



"Şehir Hastanesi devasa bir sağlık yatırımı, sadece Erzurum için değil aynı zamanda yakın coğrafyamıza da sağlık hizmeti verebilecek. Azerbaycan, Nahcivan ve İran gibi ülkelere de hizmet verecek bölgenin en modern sağlık tesisi yapılmaktadır. İnşaatta binin üzerinde işçi özveriyle çalışıyor. 2018 yılında hastanemizi hizmete almış olacağız. Gerçekten iç mimarisi ile odalar mükemmel tarzda olacak. Belki dünyada sayılı hastanelerden birisi olacak. Odalarımız yüzde 90 oranında tek kişilik odalardan oluşacak. Biz de inşaat çalışmalarını arkadaşlarımızla yakından takip etmekteyiz." - ERZURUM