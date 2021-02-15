Kadın sedir imalatçısı atölyesindeki tüm işleri tek başına yapıyor

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Erzincan'da kendi imkanıyla kurduğu işletmede sedir, şark köşesi ve sandalye gibi ahşap ürün imalatı yapan Sare Kaya İrgali, eleman bulamadığı için atölyesinde tüm işlerini kendi görüyor.

Erzincan'da kendi imkanıyla kurduğu işletmede sedir, şark köşesi ve sandalye gibi ahşap ürün imalatı yapan Sare Kaya İrgali, eleman bulamadığı için atölyesinde tüm işlerini kendi görüyor.

Evli 46 yaşındaki kadın girişimci, ahşap şark köşesi ve sedir gibi ahşap ürün imalatı yaptığı işletmesini 12 yıl önce kendi maddi imkanıyla kurdu.

Müşterilerin siparişlerini zamanında yetiştirmeye çalışan Kaya, çalıştıracak eleman bulamadığı için tüm işleri kendisi yapıyor.

İşletmesinde hem usta hem de işçi olarak tek başına çalışan Sare Kaya İrgali, AA muhabirine, imalathanesinde kentteki sarıçam ağaçlarını kullandığını söyledi.

İhaleyle aldığı ürünleri kerestecide biçtirdikten sonra bir yıl kuruttuğunu ifade eden İrgali, şöyle konuştu:

"Daha sonra müşterinin isteğine göre belirlenen modeli yapıp teslim ediyorum. 5-6 kişilik bir takım, 7-8 günde yapılıyor. Ölçüsünü biz kendimiz alıp yerine göre yapıyoruz. Sandalye, tabure, yapıyoruz. Bunların sıfırdan imalatı var. Yaptığımız 5-6 kişilik yeni takımın 2 bin lira ila 5 bin lira arasında fiyatı değişiyor. Sandalyeler 150 liradan başlıyor, istenilen modele göre fiyatlar da değişebiliyor."

Kaya, işini severek yaptığını belirterek, hiçbir şeyin işini yapmaya engel olamadığını anlattı.

"İşletmemin çocuğumdan bir farkı yok"

İnsanın severek yaptığı her işin üstesinden geldiğini dile getiren Kaya, "Bu işi severek yapıyorum, benim işletmemin çocuğumdan bir farkı yok. Çünkü sıfırdan geldim ve severek yapıyorum. Bu tür işlere kadınların da girmesini tavsiye ediyorum. Elemanım olsa belki daha farklı konumlarda olurdum. Çünkü tek yürümüyor bu işler. Bu tür ağır işlere bir kadının gitmesi, kaldırması, götürmesi, getirmesi hepsi sıkıntı." dedi.

Kaya, ürün satışı için gelen her talebi yerine getirmediğini bildirerek, özellikle çay ocağı, kıraathane ve kahvehane gibi işletmelerden gelen teklifleri kabul etmediğini kaydetti.

Çalışmanın ve üretmenin önemini vurgulayan Kaya, çay ocağı ve kıraathaneler "insanları tembelliğe alıştırdığı ve boş zaman geçirildiği için" bu tür yerlere iş yapmadığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya