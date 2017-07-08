Erzincan Kemah'tan Geçen Karasu'da Rafting Yapıldı

Kemah'tan geçen Karasu'da rafting yapıldı



ERZİNCAN Valisi Ali Arslantaş, Kemah İlçesi'nden geçen Fırat'ın kolu olan Karasu Nehri'nde rafting yaptı.



Vali Ali Arslantaş, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Albay Tümay Özgür olduğu halde Erzincan- Kemah karayolunun 13'üncü kilometresindeki Dumanlı mevkisinde Karasu Nehrine girdi. Erzincan Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü öğrencileri ile birlikte bota binen Vali Arslantaş, parkurlarda zaman zaman heyecanlı anlar yaşadı. Yaklaşık 4.5 kilometrelik parkurda ilerleyen botlar akıntının yüksek olduğu yerlerde yürekleri ağza getirdi.



Erzincan eski valilerinden rahmetli Recep Yazıcıoğlu'nun 1990'larda başlattığı doğa sporları ile ünlenen Erzincan'ın terörle değil doğa sporları ile anılacağına dikkati çeken Vali Arslantaş, şunları söyledi:



"Jandarma komutanlığı personelimiz çok başarılı bir operasyon yaptı, 4 teröristi etkisiz hale getirildi. Aldığımız güvenlik tedbirleriyle Karadeniz bölgesine geçişlerine de fırsat vermemek için gece gündüz arkadaşlarımız çalışmaları sürdürüyor. Ancak terör Erzincan'ın gerçeği değil, Erzincan'ın gerçeği doğa sporları, rafting, yamaç paraşütü ve traking. Doğa sporlarının başkenti Erzincan'da uluslar arası standartlarda zorluluk derecesi 3 olan yaklaşık 4,5 kilometrelik rafting parkurunu geçtik. Zaman zaman heyecanlandık. Tüm macera severleri ve doğa tutkunlarını buraya davet ediyoruz."