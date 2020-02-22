Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı bekleniliyor

22.02.2020 08:36 | Son Güncelleme: 22.02.2020 08:36

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Erzincan'da yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniliyor.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Anadolu Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edilmekte.



Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Erzincan ve ilçelerinde hava durumu şöyle:



Erzincan; çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 7, -1



Çayırlı; çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3, -2



İliç; çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 5, -1



Kemah; çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 7, -3



Kemaliye; çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 9, 3



Otlukbeli; çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2, -3



Refahiye; çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 7, -4



Tercan; çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 6, -1



Üzümlü; çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 5, 0



Çığ uyarısı:



Bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yetkililer olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA