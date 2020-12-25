Erzincan'ın neyi meşhur? Erzincan'ın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Erzincan'ın nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Erzincan'ın nesi meşhur, neyi meşhur? Erzincan'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Erzincan'ın en meşhur içecekleri nelerdir? Erzincan'ın en meşhur yemekleri, Erzincan'ın en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Erzincan'ın neyi meşhurdur, Erzincan'ın nesi meşhur? Erzincan'ın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

ERZİNCAN'IN NEYİ MEŞHUR?

Erzincan ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Erzincan Çorbası

Yalancı Köfte

Gasefe

Ayva Kalyesi

Kelecoş

Kemah Tiridi

Evelik Dolması

Isırgan Aşı

Erzincan Lokumu

Kahküllü Pilav

Çökelek Piyazı

Sarığı Burma

Babikko

Erzincan'ın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.