'Erzincan'ın incisi' Kemaliye, UNESCO yolunda
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'Erzincan'ın incisi' Kemaliye, UNESCO yolunda

'Erzincan'ın incisi' Kemaliye, UNESCO yolunda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'ın tarihi ve kültürel dokusuyla en önemli kültürel değeri olan Kemaliye ilçesinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi adaylığıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

Erzincan'ın tarihi ve kültürel dokusuyla en önemli kültürel değeri olan Kemaliye ilçesinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi adaylığıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

Erzincan'a 194 kilometre uzaklıkta; doğusunda Tunceli, batısında Sivas, güneyinde Malatya ve Elazığ bulunan Kemaliye ilçesi için UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi adaylık dosyalarının ilk aşaması olan Tentavite (Geçici Liste) Başvuru Dosyası Dünya Miras Komitesine Kemaliye Belediyesi tarafından sunuldu.

Konuya ilişkin Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, şu açıklamada bulundu:

"Bütün insanlığın ortak değeri olarak kabul edilen kültürel ve doğal varlıkları korumak, yaşatmak dünyaya tanıtmak amacıyla, 17. UNESCO Genel Konferansı'nda Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 1983 tarihinde Bakanlar Kurulu onayı ile katılımımız uygun bulunan "Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması"na dair sözleşme kapsamında, sözleşmeye taraf devletlerin Dünya Mirasına uygun kriterlere sahip varlıklarının Dünya Miras Merkezi'ne sunulmak için hazırlanan adaylık dosyalarının ilk aşaması olan "Tentavite (Geçici Liste) Başvuru Dosyası Dünya Miras Komitesi'ne belediyemiz tarafından sunulmuştur. Geçici Liste, üye devletler tarafından kabul edilen ulusal bir envanter olup asıl listeye başvurular bu listeden belirlenmektedir.

Kemaliye'mizin evrensel değerlerini korumak, tanıtmak, uluslararası ve ulusal kaynaklardan yararlanarak gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak amacıyla, üç aylık süreçte Belediyemizin öncülüğünde, Kalkınma Ajansımız (KUDAKA), Üniversitemiz, Kaymakamlığımız, Kemav Vakfımız, gurbette ve Kemaliye'de yaşayan hemşerilerimiz ve uzman ekibimizle evrensel değerlerimiz üzerine gerekli çalışmalar yapılmış, Unesco'nun uygun kriterleri tespit edilerek Belediyemiz tarafından hazırlatılan dosya Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teslim edilmiştir. Teslim edilen dosyamız üzerinde gerekli istişareler yapılarak Bakanlığımız tarafından 15 Nisan 2021 tarihinde merkezi Paris'te bulunan Dünya Miras Komitesi'ne sunulmuştur.

Dünya Miras Komitesi tarafından Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) tarafından gerekli incelemeler yapılacak olan dosyamızın, geçici listeye alınıp alınmama kararı Mayıs ayı içerisinde Dünya Miras Komisyonu tarafından tarafımıza bildirilecektir.

Güncel veriler doğrultusunda ülkemiz adına halen seksen üç adet kültürel doğal ve karma varlık UNESCO Dünya Miras Tentative Liste'de (geçici listede) yer almaktadır. Kemaliye için hazırladığımız dosyamız karma (kültürel\doğal) varlık şeklinde hazırlanmış olup Karanlık Kanyon ile birlikte geleneksel mimarimizi de içinde barındırmaktadır. Temennimiz, Mayıs ayında açıklanacak olan bildiride Kemaliye'mizin Dünya Mirası statüsüne bir adım daha yaklaşmasıdır." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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