Erzincan'da zirai don üzüm bağlarına zarar verdi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde zirai don, yörenin tescilli ürünlerinden cimin üzümünün yetiştiği bağlarda zarara neden oldu.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde zirai don, yörenin tescilli ürünlerinden cimin üzümünün yetiştiği bağlarda zarara neden oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede zirai dondan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışması yaptı.

İlçe genelinde 8 bin 650 dekar alanda yetiştirilen ve yılda yaklaşık 7 bin ton verim elde edilen cimin üzümünde, zirai don nedeniyle bu yıl rekolte kaybı yaşanması bekleniyor.

Üzümlü Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Karakelle, AA muhabirine, zirai donun rekolte kayıplarını da beraberinde getireceğini söyledi.

Ekiplerin bölgede zarar tespit çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Karakelle, şöyle konuştu:

"Maalesef ilçemizde önce dolu yağışı ardından ise zirai don yaşandı. Ekipler tarafından yapılan hasar tespit çalışması sonucu dolu yağışından dolayı ciddi bir zarar olmadığı ancak zirai don sebebiyle üzüm bağlarının bir kısmında zarar olduğu tespit edilmiştir. Gerekli tutanaklar tutularak sigortası olan çiftçilerimizin başvurmaları beklenmektedir. Çiftçilerimiz vakit kaybetmeden başvurularını yapmalıdırlar. Yaşanan bu zirai donun ardından bu yılki rekoltede düşüş bekliyoruz. İnşallah aşırı bir rekolte kaybı yaşanmaz."

Üretici Faruk Bahar da üzüm bağlarının zirai dondan etkilendiğini belirterek, üreticilere destek istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Bakar