Zabıta personeline moral gecesi
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Zabıta personeline moral gecesi

Zabıta personeline moral gecesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Belediyesi tarafından Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen gecede Belediye Başkanı Bekir Aksun zabıta personeli bir araya geldi.

Erzincan Belediyesi tarafından Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen gecede Belediye Başkanı Bekir Aksun zabıta personeli bir araya geldi.

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 195. yıl dönümü ve Zabıta Haftası Erzincan'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Belediye AŞ Evinde düzenlenen geceye zabıta personellerinin yanı sıra Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Başkan Yardımcısı İkram Çamur ve Zabıta Müdürü Erhan Albayrak ve Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan İl Başkanı Salih Aksu da katıldı. Belediye personelinden oluşan orkestra da gecede konser verdi. Zabıta personeli türküler eşliğinde mesai arkadaşları ile kaynaşırken doyasıya eğlenirken, Başkan Aksun'da türkülere eşlik etti. - ERZİNCAN

Zabıta personeline moral gecesi
Zabıta personeline moral gecesi
Zabıta personeline moral gecesi
Zabıta personeline moral gecesi
Zabıta personeline moral gecesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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