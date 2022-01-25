Erzincan'da yük treni raydan çıkınca Turistik Doğu Ekspresi bir süre bekledi

Erzincan'da bir yük treninin kısmen raydan çıkması nedeniyle aynı hattı kullanan Doğu Ekspresi yolcuları da bir süre beklemek zorunda kaldı.

TERCAN, ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir yük treninin kısmen raydan çıkması nedeniyle aynı hattı kullanan Doğu Ekspresi yolcuları da bir süre beklemek zorunda kaldı.

Erzincan-Erzurum seferini yapan yük treni, Tercan ilçesi Mercan beldesindeki tren istasyonunda makas değiştirmek isterken lokomotifi ve bir vagonu kısmen raydan çıktı.

Yük treninin yeniden raya alınıp yola devam etmesi için istasyona görevliler çağrıldı. Erzurum'dan bölgeye gelen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlileri çalışma yürüttü.

Bu arada aynı hattı kullanarak Kars'tan Ankara'ya giden Turistik Doğu Ekspresi Treni de bir süre bekledi.

Bölgeye gelen Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik kurtarma çalışmalarını inceledi, Doğu Ekspresi yolcularıyla bir süre sohbet etti.

Bu sırada Turistik Doğu Ekspresi Treni'nin yolcularına Mercan Belde Belediyesi girişimleriyle döner ikram edildi.

Aralarında yapancıların da olduğu yolcular, soğuk havaya aldırış etmeden bir süre davul zurna eşliğinde halay çekti.

Yeniden raylara alınan yük treninin yoluna devam etmesiyle Turistik Doğu Ekspresi de Ankara'ya seyrine yeniden başladı.

Mercan Belde Belediye Başkanı Bayram Bilici, AA muhabirine, beldede bir yük treninin makas değiştirirken kısmen raydan çıkması nedeniyle aynı güzergahı kullanan Turistik Doğu Ekspresi'nin bir süre yoluna devam edemediğini söyledi.

Yolcuların mağdur olmaması için harekete geçtiklerini belirten Bilici "Yolcularımıza bekleyişleri sırasında, konukseverliğimizi göstermek için Mercan'ın meşhur dönerini ikram ettik. Buradaki amacımız yolcularımızın hem ihtiyacını görmek hem davul zurna eşliğinde unutamayacakları Mercan'la ilgili güzel anı oluşturmak. Yolcularımızla yaptığımız sohbette Mercan halkının misafirperverliğinden memnun oldukların ifade ettiler." diye konuştu.