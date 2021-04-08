Erzincan'da Teknopark Projesi için ilk imzalar atıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan'da Teknopark Projesi için ilk imzalar atıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erzincan'da Teknopark Projesi için ilk imzalar atıldı

Erzincan'da Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) projesi için Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent tarafından ilk imzalar atıldı.

Erzincan'da Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) projesi için Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent tarafından ilk imzalar atıldı.

Erzincan Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreninde Teknopark Projesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

Projenin uygulama görevini üstlenen EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent; Teknopark'ın kuruluş amacının; üniversite sanayi işbirliğini sağlamak, uluslararası pazarlarda rekabet edebilen ihracata dayalı ileri teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli üretimi teşvik etmek olduğuna vurgu yaptı.

Bu modelin dünyada üniversite sanayi işbirliğini sağlama konusunda en başarılı model olarak öne çıktığını belirten Vali Mehmet Makas, günümüzde birçok sanayileşmiş ülkenin, teknoparkları, teknolojik ve ekonomik gelişmenin en önemli aracı olarak gördüğünü belirterek, Teknopark Projesinin Erzincan'a hayırlı olmasını diledi. - ERZİNCAN

Erzincan'da Teknopark Projesi için ilk imzalar atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Caner Cindoruk Semiramis Pekkan
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erzincan'da Teknopark Projesi için ilk imzalar atıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 07:07:44. #1.15#
title