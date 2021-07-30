Tarım işçilerini taşıyan traktör ile tır çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarım işçilerini taşıyan traktör ile tır çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan traktör ile tır çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan traktör ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan traktör ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 21 DP 618 plakalı tır, Erzincan-Sivas kara yolu Kemah kavşağı yakınlarında, tarım işçilerini taşıyan Gazi Taştan'ın kullandığı 24 AE 859 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kazada, traktördeki Mülkiye Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Kından, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı, diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Tarım işçilerini taşıyan traktör ile tır çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan traktör ile tır çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan traktör ile tır çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan traktör ile tır çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar...
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar...
Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Manavgat'taki orman yangını) Evi, serası ya da tarım ürünleri zarar görenlerin hepsinin telafisini yaparız, hepsini...
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat'taki orman yangını) Evi, serası ya da tarım ürünleri zarar görenlerin hepsinin telafisini yaparız, hepsini...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Aliyev Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Ece Erken Seda Sayan Düm Tek Tek Yıldız Tilbe
Spor Muslera Can Bartu Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarım işçilerini taşıyan traktör ile tır çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.07.2021 10:11:10. #1.13#

title