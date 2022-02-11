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Erzincan'da SOLOTÜRK'ten prova uçuşu

Demirören Haber Ajansı, Muzaffer Koşan - Güncel
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Erzincan'da SOLOTÜRK'ten prova uçuşu

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin F-16 ile gösteri yapan SOLOTÜRK ekibi, kurtuluş törenleri öncesi Erzincan'da prova uçuşu gerçekleştirdi.

ERZİNCAN (DHA) - TÜRK Hava Kuvvetleri'nin F-16 ile gösteri yapan SOLOTÜRK ekibi, kurtuluş törenleri öncesi Erzincan'da prova uçuşu gerçekleştirdi. Akrobatik uçuş, ilgiyle izlendi.

Erzincan'ın işgalden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında; Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 ile gösteri yapan SOLOTÜRK ekibi, 13 Şubat günü saat 11.30'da gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK ekibi gösteri öncesi kentte deneme uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşta, pilotun yaptığı akrobatik hareketler ilgi topladı. Deneme uçuşunu izleyen Vali Mehmet Makas, "Rabb'im bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmayı, kurtuluş yaşamayı göstermesin inşallah. Hür ve bağımsız Misak-ı Milli sınırlarımız içerisinde hep beraber yaşayabilelim istiyoruz" diye konuştu.

Gösterinin prova olduğunu söyleyen Vali Makas, pazar günü SOLOTÜRK gösterisini izleyip, hazırlanan kurtuluş etkinliklerine katılmaları için tüm Erzincanlıları beklediklerini söyledi.


Erzincan'da SOLOTÜRK'ten prova uçuşu

Erzincan'da SOLOTÜRK'ten prova uçuşu

Erzincan'da SOLOTÜRK'ten prova uçuşu

Demirören Haber Ajansı / Muzaffer Koşan - Güncel

Türk Hava Kuvvetleri, Erzincan, Güncel, Haberler

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