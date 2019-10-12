12.10.2019 15:21

Erzincan'da siyasi partilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

ERZİNCAN - Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatına Erzincan'da bulunan siyasi partilerden destek açıklaması geldi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için siyasi parti temsilcileri Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Basın açıklamasından önce Kuran-ı Kerim okunarak Mehmetçiğe hayır duası yapıldı. Daha sonra siyasi partiler adına basın açıklaması yapan Saadet Partisi Erzincan İl Başkanı Ali Cebeci Türkiye'nin önemli bir dönemeçten geçtiğini ifade etti. Cebeci, "Türkiye'miz şu anda önemli bir dönemeçten geçiyor. Cumhurbaşkanımızın emriyle Suriye'ye Barış Pınarı Harekatı başladı. Kahraman Mehmetçiğimiz Suriye'ye girdi. Terörist temizliğine başladı. Bu harekatın milletimiz, vatanımız ve devletimiz için hayırlı olmasını dileriz" dedi.

"Terör örgütleri emperyalizmin birer maşasıdır"

Siyasi partilerin birlik ve bütünlük içerisinde olması gerektiğini söyleyen Saadet Partisi Erzincan İl Başkanı Ali Cebeci, "Barış Pınarı Harekatı'nı canı gönülden destekleyeceğiz. Çünkü gün milli birlik günüdür. Gün ülkemizi tehdit eden terör örgütlerine karşı tek yumruk olmak günüdür. Gün kahraman Mehmetçiğimize hayır dualarımızla sahip çıkmak ve destek vermek günüdür. Gün Türkiye'den, Türk milletinden ve kahraman Mehmetçikten yana olmak günüdür. Hepimizin bildiği gibi bu terör örgütleri emperyalizmin birer maşasıdır. Bu bakımdan Barış Pınarı Harekatı aynı zamanda emperyalizme karşı bir harekattır. Çünkü bu terör örgütlerini kuran, kurduran ve destekleyen emperyalist ülkelerdir. Burada bizim ciğerimizi yakan Müslüman bir ülke olan Suudi Arabistan'ın da emperyalizm ile birlikte Türkiye'ye karşı terör örgütlerini desteklemesidir. Türkiye Cumhuriyeti, nasıl ki Milli Mücadele savaşında Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ya İstiklal ya ölüm şiarıyla yedi düvele karşı savaş verip kurulduysa yine bir zafer yazacaktır. Zaferimiz şimdiden kutlu olsun kahraman askerlerimiz ve kahraman milletimiz. Bütün dualarımız kahraman askerlerimiz içindir. Allah onları korusun. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Ey bizim kahraman Mehmetçiğimiz gazan şimdiden mübarek olsun. 82 milyon milletimiz senin arkandadır. Bizler askerlerimize güveniyoruz ve onları canla başla destekliyoruz" diye konuştu.

Düzenlenen basın açıklamasına AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, MHP İl Başkanı Salih Aksu, CHP İl Başkanı Ayhan Doğan, Saadet Partisi Erzincan İl Başkanı Ali Cebeci, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Tolga Altınok, İYİ Parti İl Başkanı Ümit Özker, merkez ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA