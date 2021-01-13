Erzincan'da şiddetli fırtına evlerin çatısını uçurdu
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Erzincan'da şiddetli fırtına evlerin çatısını uçurdu

13.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:58
Erzincan'da şiddetli fırtına evlerin çatısını uçurdu

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, evlerin çatısını uçurdu.

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, evlerin çatısını uçurdu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamada, Otlukbeli ve bağlı köylerdeki 20'ye yakın evin çatısında hasar meydana geldiği ve can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Fırtınanın bölgede etkisini sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, hava koşullarının düzelmesiyle hasar tespit çalışmalarına başlanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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