Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Yakup Bakar - Haberler | Güncel

Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Erkan Özgezici'nin kullandığı 58 KC 529 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolunun Çermik mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Ahmet ve Cezayir Özgezici yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Bakar

Satın aldığı cihazın bozuk çıkmasına sinirlenen şahıs dehşet saçtı
Satın aldığı cihazın bozuk çıkmasına sinirlenen şahıs dehşet saçtı
Yanan aracı gören vatandaşlar kısıtlamayı falan unuttu! Film izler gibi izlediler
Yanan aracı gören vatandaşlar kısıtlamayı falan unuttu! Film izler gibi izlediler
Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Engin Özkoç Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Yılmaz Vural Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 13:55:17. #1.15#

title