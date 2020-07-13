Erzincan'da sağanak sonrası derelerden çamur akıyor Erzincan'da sağanak sonrası derelerden çamur akıyorERZİNCAN'da bugün öğleden sonra etkili olan sağanak sonrası derelerden çamur aktı.

Erzincan'da sağanak sonrası derelerden çamur akıyor

ERZİNCAN'da bugün öğleden sonra etkili olan sağanak sonrası derelerden çamur aktı. Sağanak ve çamur ekili tarım arazilerine zarar verdi.

Bir süreden beri sağanak yağışın etkisinde olan Erzincan'a bağlı Günebakan köyünde dereden çamur aktı. Dağdan gelen derenin etrafında alınan tedbirler sebebiyle çamur akıntısı bir zarara yol açmadı. Vatandaşlar dere içerisinde akan çamuru cep telefonlarıyla kaydetti. Sağanak sonrası yaşanan çamur akıntısı Yaylabaşı Mahallesi'nde ekili arazilere zarar verdi. Yaylabaşı'nda yaşayan vatandaşlar sağanak sebebiyle ekili arazilerin zarar gördüğünü söyledi.

Sağanak Kemah ve Çayırlı ilçelerinde de ekili arazileri vurdu. Vatandaşlar araziden akan çamuru şaşkın gözlerle izledi.

Kaynak: DHA