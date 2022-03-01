Erzincan'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor - Haberler

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Erzincan'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erzincan'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor

Erzincan Müftülüğü tarafından sabah namazının manevi atmosferini yaşamak, yaşatmak, cami cemaatiyle tanışıp kaynaşmak ve görevlilere motivasyon ziyaretinde bulunmak maksadıyla sabah namazı buluşmaları devam ediyor.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Müftülüğü tarafından sabah namazının manevi atmosferini yaşamak, yaşatmak, cami cemaatiyle tanışıp kaynaşmak ve görevlilere motivasyon ziyaretinde bulunmak maksadıyla sabah namazı buluşmaları devam ediyor.

Oto Sanayi Camii'nde gerçekleştirilen sabah namazı programına İl Müftüsü Burhan Çakır, oto sanayi esnafı ve çevrede görev yapan din görevlileri iştirak etti. Sabah namazı sonrası yapılan zikrin ardından, İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından sohbet edilerek cemaatin sabah namazının manevi bereketinden istifade etmeleri sağlandı.

Program sonrası cemaate çorba ikram edildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor

Erzincan'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor

Erzincan'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Burhan Çakır, Erzincan, Cami, Yerel, Haberler

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