Erzincan'da nükleer sanayide kullanılan sezyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi
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Erzincan'da nükleer sanayide kullanılan sezyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi

Erzincan'da nükleer sanayide kullanılan sezyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Erzincan'da düzenlenen operasyonda 20 gram ağırlığında "sezyum 137" elementi olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Erzincan'da düzenlenen operasyonda 20 gram ağırlığında "sezyum 137" elementi olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivas'ta ikamet eden 3 kişinin yasa dışı yollardan yurda soktukları, toplum sağlığını büyük ölçüde tehdit edebilecek "sezyum-137" elementini satmak için alıcı arayışında oldukları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İl merkezindeki fiziki takip ve teknik çalışmalar sonucu kimyasal elementi satmaya çalışan A.D, Ö.Y. ve N.M. gözaltına alındı, cam tüpte 20 gram ağırlığında kimyasal madde ele geçirildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nükleer sanayide kullanıldığı değerlendirilen kimyasal madde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin radyasyon ölçümünün ardından gerekli analizlerin yapılması amacıyla Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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Erzincan'da nükleer sanayide kullanılan sezyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi - Haberler
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