Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 56 kişiye para cezası
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Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 56 kişiye para cezası

04.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:51
Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 56 kişiye para cezası

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 56 kişiye para cezası kesildi.

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 56 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 28 Aralık 2020-4 Ocak 2021'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu sıkı denetim yaptı.

Ekipler, kentin işlek yerlerinden Ordu, Halitpaşa, Fevzipaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelindeki denetimlerde, 12 kişiye maske takmamak ve sosyal mesafeye dikkat etmemekten, 44 kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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