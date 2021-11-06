Erzincan'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Erzincan'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Erzincan'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Erzincan'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybettiMollaköy beldesine bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde, Cemal Yılmaz'ın (65) tarlada kestiği ağaç üzerine devrildi.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Mollaköy beldesine bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde, Cemal Yılmaz'ın (65) tarlada kestiği ağaç üzerine devrildi. Ağacın altından kalan Yılmaz, çevrede bulunan yakınları tarafından çıkarılamayınca jandarma, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ), itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası Yılmaz'ı ağacın altından çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası Cemal Yılmaz'ın cenazesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erzincan'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Erzincan'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Erzincan'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri
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