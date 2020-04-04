Erzincan'da kentsel dönüşüm kapsamında ilk yıkım yapıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Erzincan'da kentsel dönüşüm kapsamında ilk yıkım yapıldı - Haber
Erzincan Belediyesi, Erzincan, Kızılay, Kültür Sanat

Erzincan'da kentsel dönüşüm kapsamında ilk yıkım yapıldı

Erzincan Belediyesi, Kızılay ve Hocabey mahallelerinde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım çalışmalarına başladı.

04.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:18
Erzincan'da kentsel dönüşüm kapsamında ilk yıkım yapıldı

Erzincan Belediyesi, Kızılay ve Hocabey mahallelerinde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 1775 sayılı karar doğrultusunda, Kızılay ve Hocabey mahallelerinde yapılacak olan kentsel dönüşüm projesi kapsamında ilk yıkımın yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bekir Aksun, 210 parsel üzerinde 372 hanenin bulunduğunu ve hak sahipleri ile görüşmeler yapıldığını aktardı.

Görüşme yapılan 92 ailenin konut, 44 ailenin nakit para, 17 ailenin ise itiraz ederek herhangi bir tercihte bulunmadığını belirten Aksun, anlaşma yoluna giden ailelerle sözleşmelerin yapıldığını ifade etti.

Aksun, "Şehrimizin en eski yerleşim yeri olan ve birçok hemşehrimizin çocukluğunun geçtiği ve hatıralarını barındıran Kızılay ve Hocabey mahallelerinin dönüşümü zorunlu hale gelmiştir. Görevi devraldığımızın birinci yılında 3 Nisan 2020 tarihi itibarıyla ilk yıkım işlemini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Kentsel dönüşüm projemiz halkımıza, Erzincan'ımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haber
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haber
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi Haber
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı Haber
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti Haber
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı Haber
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
'Nano teknoloji' diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız
"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek...
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
'Beni darp edip ormana attılar' diyen Seren Serengil'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
"Beni darp edip ormana attılar" diyen Seren Serengil'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, 'virüsü yenen en yaşlı' insan oldu
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, 'virüsü yenen en yaşlı' insan oldu
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki
Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Guido Senia Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ Nurgül Yeşilçay
Spor Neymar Tamer Tuna Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Polis Nisan Twitter Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Erzincan'da kentsel dönüşüm kapsamında ilk yıkım yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 13:49:23. #1.15#
title