Erzincan'da kar ve tipiden kapanan 89 köy yolu ulaşıma açılıyor - Haberler

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Erzincan'da kar ve tipiden kapanan 89 köy yolu ulaşıma açılıyor

İhlas Haber Ajansı, Emin Ferhat Sevilir - Yerel
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Erzincan'da kar ve tipiden kapanan 89 köy yolu ulaşıma açılıyor Erzincan'da kar ve tipi dolayısıyla kapanan 89 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

OTLUKBELİ, ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da kar ve tipiden kapanan 89 köy yolu ulaşıma açılıyor

ERZİNCAN - Erzincan'da kar ve tipi dolayısıyla kapanan 89 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Çayırlı'da 20, Kemah'ta 12, Otlukbeli'de 5, Refahiye'de 30, Tercan'da 12 ve Üzümlü'de 10 olmak üzere toplam 89 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 9 ekip, 2 bıçaklı kamyon, 10 kepçe, 2 dozer ve 9 greyder ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Ağrı ve çevreleri aralıklı kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar batı ve güney batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

"Çığ uyarısı"

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte.

"Buzlanma ve don uyarısı"

Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 3, Erzurum ve Kars'ta 9, Ağrı'da 8, Ardahan'da 13, Bayburt'ta 7 derece olarak kaydedildi.

Erzincan'da kar ve tipiden kapanan 89 köy yolu ulaşıma açılıyor

Erzincan'da kar ve tipiden kapanan 89 köy yolu ulaşıma açılıyor

Erzincan'da kar ve tipiden kapanan 89 köy yolu ulaşıma açılıyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Yerel

Otlukbeli, Refahiye, Erzincan, kar, Yerel, Haberler

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