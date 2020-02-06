: Erzincan'da kapalı köy yolları açılıyor

06.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:34

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kentte 92 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçelerden Çayırlı'da 9, İliç'te 15, Kemah'ta 7, Kemaliye'de 12, Otlukbeli'nde 4, Refahiye'de 30 ve Tercan'da 15 olmak üzere toplam 92 köy yolu ulaşıma kapandı.

Köy yollarında 12 ekip, 4 dozer, 12 greyder, 15 kepçe ve 6 bıçaklı kamyonla karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA

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