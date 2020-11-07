Kamyonetle otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı

Erzincan'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Özdemir Güzel'in kullandığı 24 DR 109 plakalı kamyonet, Erzincan-Sivas kara yolu Ulalar kavşağında Ethem Kayaoğlu idaresindeki 10 ACE 667 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile Metin Kayaoğlu ve Davut Özkan ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Metin Kayaoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir