Erzincan'da kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı - Haberler
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Erzincan'da kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı

Erzincan'da kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı
AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da düzenlenen operasyonda, 2 si yabancı uyruklu 3 kadını fuhşa zorladıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da düzenlenen operasyonda, 2 si yabancı uyruklu 3 kadını fuhşa zorladıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, kent merkezinde "zorla fuhuş yaptırmak" ve "fuhşa aracılık etmek" suçlarına karışmış şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından, kent merkezinde günübirlik tutulduğu belirlenen 3 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, fuhşa zorlandıkları belirlenen 2'si yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı. Kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen T.C. ve M.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Fuhşa zorlandıkları belirlenen kadınlar ifadelerinin alınmasının ve sağlık kontrolünün ardından salıverildi.

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AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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