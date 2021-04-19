Erzincan'da İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı
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Erzincan'da İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı

Erzincan'da İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Erzincan'da, tedbirlerin alınmasına yönelik İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Erzincan'da, tedbirlerin alınmasına yönelik İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisindeki bulanan kentte, yeni tedbirlerin alınmasına yönelik toplantı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Toplantıda, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları, toplu ulaşım ile kademeli mesai konuları ele alındı.

Salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın kentte yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla hızla artan vaka sayılarının önüne geçilebilmesi için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda konuşma yapan Erzincan Valisi Mehmet Makas, alınan birçok önleme rağmen Kovid-19 salgının kentte çok hızlı artış gösterdiğini ifade ederek, vatandaşlardan salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralları ile diğer önlemlere titizlikle uymalarını istedi.

Toplantıya, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcıları İhsan Ayrancı, Hüseyin Remzi Konak, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, ve pandemi kurulunun diğer üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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