Erzincan'da İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı
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Erzincan'da İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı

17.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:00
Erzincan'da İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı

Erzincan İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Erzincan İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, ilgili kamu kurum müdürleri, pandemi kurulu üyeleri ile oda ve meslek kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantı kapsamında İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik tarafından korona virüsle mücadele kapsamında il genelinde yürütülen çalışmalara yönelik sunum gerçekleştirildi.

Yapılan sunumun ardından konuşan Vali Mehmet Makas, Cumhurbaşkanlığı kararları İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı genelgeleri ile bu genelgelere istinaden alınan İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının tüm ekiplerimiz tarafından sahadaki denetimlerinin yapılarak, vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin titizlikle sürdürülmesini istedi.

Alınan tedbir ve kuralların uygulanmasının toplum sağlığı açısından önemine dikkat çeken Vali Makas, korona virüs ile mücadelede her bir bireye sorumluluk düştüğünü belirterek, tüm vatandaşlarımızı maske, mesafe ve temizlik başta olmak üzere alınan tüm tedbirlere titizlikle uymaya davet etti. Düzenlenen toplantı alınacak tedbirler hakkında görüş alışverişi ile sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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