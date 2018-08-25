Erzincan'da İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3'ü Çocuk 7 Ölü, 3 Yaralı

Erzincan-Sivas Karayolunun Heybeli köyü kavşağında meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Adıbelli idaresindeki 34 JD 4252 plakalı otomobil Erzincan-Sivas Karayolunun Heybeli köyü kavşağında karşı yönden gelen Kamil Karataş idaresindeki 34 LJ 1087 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ERZİNCAN