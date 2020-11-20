Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

20.11.2020 12:45 | Son Güncelleme: 20.11.2020 13:19

Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Şaban Karagöl'ün kullandığı 16 AGM 186 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkisindeki Karayolları Bakımevi yakınlarında, Murad Ekmen idaresindeki 06 BUA 894 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Ramazan Karagöl, Zeki ve Medine Şenkaya yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Murad Ekmen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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