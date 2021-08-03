Erzincan'da "Etkili Hutbe Sunumu" Bölge Yarışması düzenlendi
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Erzincan'da "Etkili Hutbe Sunumu" Bölge Yarışması düzenlendi

Erzincan'da 'Etkili Hutbe Sunumu' Bölge Yarışması düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2021 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Erzincan'da Cami-i Kebir'inde (Yenişehir Camii) 8 ilin katılımıyla "Etkili Hutbe Sunumu" Bölge Yarışması düzenlendi.

2021 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Erzincan'da Cami-i Kebir'inde (Yenişehir Camii) 8 ilin katılımıyla "Etkili Hutbe Sunumu" Bölge Yarışması düzenlendi.

Erzincan İl Müftülüğü, Artvin İl Müftülüğü, Ağrı İl Müftülüğü, Ardahan İl Müftülüğü, Bayburt İl Müftülüğü, Gümüşhane İl Müftülüğü, Kars İl Müftülüğü ve Erzurum İl Müftülüğü personelinden 8 yarışmacının katıldığı programda Komisyon Başkanlığını Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır yaptı.

Erzincan İl Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Sezgin, İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Muhammet Sami Ünal ve Erzincan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İHL Müdürü Behlül Beksar'ın üye olarak katıldığı komisyon nezaretinde gerçekleştirilen yarışmada; Bölge birinciliğini Erzincan İl Müftülüğü Vekil İmam Hatiplerinden Abdulbaki Asal, ikinciliği Artvin İl Müftülüğü İmam Hatiplerinden İbrahim Barış ve üçüncülüğü ise Ağrı İl Müftülüğü Müezzin Kayyımlarından Fecri Acar adlı görevliler elde ettiler.

Yarışmada birinciliği elde edene 500 TL, ikinciye 300 TL ve üçüncüye 200 TL para ödülü verildi. Diğer 5 yarışmacıya ise 100'er TL para ödülü verildi. Ayrıca 8 yarışmacıya birer adet gömlek ve Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali hediye edildi.

Erzincan'da gerçekleştirilen bölge yarışmasında dereceye giren ve birinciliği elde eden İmam Hatip Abdulbaki Asal, 29 Ağustos 2021 tarihinde Aydın ilinde yapılacak olan 'Türkiye Etkili Hutbe Sunumu Final Yarışması'nda Erzincan'ı temsil edecek. - ERZİNCAN

Erzincan'da 'Etkili Hutbe Sunumu' Bölge Yarışması düzenlendi
Erzincan'da 'Etkili Hutbe Sunumu' Bölge Yarışması düzenlendi
Erzincan'da 'Etkili Hutbe Sunumu' Bölge Yarışması düzenlendi
Erzincan'da 'Etkili Hutbe Sunumu' Bölge Yarışması düzenlendi
Erzincan'da 'Etkili Hutbe Sunumu' Bölge Yarışması düzenlendi
Erzincan'da 'Etkili Hutbe Sunumu' Bölge Yarışması düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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