Erzincan'da esnafın dayanışmasıyla bu kış ihtiyaç sahibi çocuklar üşümeyecek

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da dayanışma örneği sergileyen esnaf, ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont ulaştırıyor.

Kentteki farklı sektörlerde çalışan 20 esnaf bir araya gelip ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik "Bu kış üşüyen çocuk kalmasın" kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında topladıkları kışlık kıyafetleri hazırlayan esnaflar, bot ve montların bulunduğu paketleri belirledikleri ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıyor.

Esnaf Yakup Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce iş yerinde askıda meyve kampanyası başlattığını söyledi.

Esnafların da desteğiyle çocuklara yönelik bir kampanya yapmaya karar verdiklerini ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"Kampanyamızın amacı botu ve montu olmayan çocuklara ulaşmaktı. Bunu da sosyal medya aracılığıyla arkadaşlarımıza, esnaflara duyurduk ve birlikte istişarelerde bulunduk. Ardından da böyle bir kampanya başlattık. Daha önceden belirlediğimiz ihtiyaç sahiplerine aldıklarımızı götürüyoruz. Yardımları herhangi bir dernek veya vakıf adına değil, tamamen esnaf dayanışması adı altında yapıyoruz."

İhtiyaç sahiplerini okullarda öğretmenler, mahallelerde de muhtarlardan belirlediklerini anlatan Doğan, "Yaklaşık 20 esnaf bu kampanyamıza katıldı. Tuhafiyeci, oto tamirci, kafe işletmecisi, giyimci bir çok esnaf arkadaşımız katkıda bulundu. Kimi kıyafet, kimi ayakkabı yardımı yaptı. Bir başkası da taşımada yardım etti. Bu şekilde esnaflarımız bize yardımcı oldu. Hala arayıp destek olmak isteyenler var. Şu ana kadar 80 çocuk giydirdik. Hala ihtiyaç sahibi aileler bize ulaşıyor." diye konuştu.

AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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