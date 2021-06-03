Erzincan'da Esence Dağı'na Haziran Ayı'nda kar yağdı
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Erzincan'da Esence Dağı'na Haziran Ayı'nda kar yağdı

İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da Esence Dağı'na Haziran Ayı'nda kar yağdı Erzincan'da 3 bin 549 rakımlı Esence Dağının Keşiş Tepesi zirvelerine Haziran ayında kar yağdı.

Erzincan'da Esence Dağı'na Haziran Ayı'nda kar yağdı

ERZİNCAN - Erzincan'da 3 bin 549 rakımlı Esence Dağının Keşiş Tepesi zirvelerine Haziran ayında kar yağdı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrettiği Erzincan'da yağmur yağışının ardından gece Esence Dağına kar yağdı. Erzincan Ovası çiçeklerle donanırken, yüksek kesimleri ise beyaz örtüyle kaplandı.

Vatandaşlar sabah uyandıklarında gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Erzincan'ı çevreleyen Esence Dağı'nın beyaz örtüyle kaplanması güzel görsel oluşturdu.

Erzincan'da Esence Dağı'na Haziran Ayı'nda kar yağdı
Erzincan'da Esence Dağı'na Haziran Ayı'nda kar yağdı
Erzincan'da Esence Dağı'na Haziran Ayı'nda kar yağdı
Erzincan'da Esence Dağı'na Haziran Ayı'nda kar yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir

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