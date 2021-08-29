Düzensiz göçmenlerin geçişini organize eden şüpheli tutuklandı
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Düzensiz göçmenlerin geçişini organize eden şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da, yurda yasa dışı yollarla giren 52 düzensiz göçmenin geçişini organize ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da, yurda yasa dışı yollarla giren 52 düzensiz göçmenin geçişini organize ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 52 düzensiz göçmene organizatörlük yaptığı gerekçesiyle yakalanan yabancı uyruklu şüphelinin emniyetteki işlemlerini tamamladı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen Afganistan uyruklu Abdullah Azizi, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Akşemsettin Mahallesinde dün düzenledikleri operasyonda, metruk bir evden kaçmaya çalışan 52 düzensiz göçmeni yakalamıştı.

Operasyonda, göçmenlere organizatörlük yaptığı öne sürülen Abdullah Azizi gözaltına alınmıştı.

Düzensiz göçmenlerin geçişini organize eden şüpheli tutuklandı
Düzensiz göçmenlerin geçişini organize eden şüpheli tutuklandı
Düzensiz göçmenlerin geçişini organize eden şüpheli tutuklandı
Düzensiz göçmenlerin geçişini organize eden şüpheli tutuklandı
Düzensiz göçmenlerin geçişini organize eden şüpheli tutuklandı
Düzensiz göçmenlerin geçişini organize eden şüpheli tutuklandı
Düzensiz göçmenlerin geçişini organize eden şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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