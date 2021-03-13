Erzincan'da "Depremsiz Yaşam Projesi"nin kapanışı yapıldı
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Erzincan'da "Depremsiz Yaşam Projesi"nin kapanışı yapıldı

13.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:49
Erzincan'da

Deprem bilincini artırmayı amaçlayan "Depremsiz Yaşam Projesi"nin kapanış programı, Erzincan'da 29 yıl önce meydana gelen depremin yıl dönümünde yapıldı.

Deprem bilincini artırmayı amaçlayan "Depremsiz Yaşam Projesi"nin kapanış programı, Erzincan'da 29 yıl önce meydana gelen depremin yıl dönümünde yapıldı.

Vali Mehmet Makas, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, depremi, bu afeti yaşayanın ve çileyi çekenin bildiğini söyledi.

Depremle mücadele etmekle mükellef olduklarını ifade eden Makas, "Sadece deprem ve deprem sonrası değil deprem öncesi de tedbirleri almak zorundayız." dedi.

AKUT Arama Kurtarma Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı ise ülkede arama kurtarma kapasitesinin çok geliştiğini anlattı.

Arama kurtarmanın bilinçli şekilde yapılması gerektiğini aktaran Şalcı, "Arama kurtarma yapıyorsanız, gerçekten belli standartlarda doğru işler yapmanız gerekiyor. Biz bunu 1999 depreminde gördük. İyi niyetle yapılan bazı müdahalelerin, bazı insanların yaralanmasına hatta ölmesine sebep olduğunu gördük. O tarihten sonra gerçekten bu konudaki standartlar çok yükselmeye başladı." diye konuştu.

AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır ve Belediye Başkanı Bekir Aksun'un da konuşma yaptığı program sonunda, proje kapsamında düzenlenen resim ve anı yarışmalarında dereceye giren öğrenci ve vatandaşlara ödülleri verildi.

Programa, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kurum müdürleri, davetliler ve proje kapsamındaki öğretmen ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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