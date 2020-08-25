Erzincan'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
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Erzincan'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Erzincan'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi Erzincan ile Tunceli sınırında yer alan Munzur Dağlarında, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan dağ keçileri, yüksek kesimlerdeki sarp kayalıklarda beslenirken görüntülendi.

25.08.2020 09:00 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:04

Erzincan'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan ile Tunceli sınırında yer alan Munzur Dağlarında, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan dağ keçileri, yüksek kesimlerdeki sarp kayalıklarda beslenirken görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan yaban keçileri, Erzincan'da görüntülendi.

Sarp kayalıklar arasında meşe filizleri ve otlarla karınlarını doyuran keçiler, bazı zamanlarda da aşağılara inerek, Munzur Çayı'ndan su ihtiyaçlarını gideriyor.

Yaban hayatı açısından zengin olan ve 42 bin 674 hektar alandan oluşan Munzur bölgesi, yaban keçisi, ayı, kurt, tilki, vaşak, su samuru ve domuz gibi pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor.

Erzincan'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Kaynak: İHA

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