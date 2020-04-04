Erzincan'da çekiciyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Erzincan'da çekiciyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
04.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:50
Erzincan'da çekiciyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Emrah Tepe'nin kullandığı 24 DS 800 plakalı çekiciyle Şemsettin Sever idaresindeki 25 ER 581 plakalı otomobil, Yeni Organize Sanayi kavşağında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle çıkartıldı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı aileden Mahkum Sever ve Ercan Özer, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA