Ahırını kontrole giden çobanın dünyası başına yıkıldı! Buzağıları çırpınarak can vermiş

Erzincan Terzibaba Mezarlığı altındaki Suna Eltut'a ait ahırda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden çok sayıda araç ve ekip sevk edildi. Ekiplerce yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.

HAYVANLARI KURTARMAK İSTEMİŞ

Ahırda bulunan hayvanları kurtarmak isteyen ve ismi öğrenilemeyen çoban yaralanırken, 5 buzağı yoğun duman nedeniyle öldü.

ÇOBAN HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan çoban sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Çobanın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel