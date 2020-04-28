Erzincan'da 99 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi
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Erzincan'da 99 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen biri 99 yaşında olan iki hasta, alkışlarla tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.

Erzincan'da 99 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi
28.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:08

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen biri 99 yaşında olan iki hasta, alkışlarla tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 99 yaşındaki Safiye Dağdelen ile 44 yaşındaki Ercan Yalçın, Kovid-19'u atlattı.

Dağdelen ile Yalçın, hastane çalışanlarının alkışlarıyla evlerine gönderildi.

Kaynak: AA

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