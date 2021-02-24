Erzincan'da 5 sığınmacı yakalandı
24.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 24.02.2021 19:00
Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 sığınmacı yakalandı.
Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 sığınmacı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında, bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, kimlik ve izin belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu 5 sığınmacıyı yakaladı.
Kimlik tespiti için emniyete götürülen sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir