Erzincan'da 5 sığınmacı yakalandı
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Erzincan'da 5 sığınmacı yakalandı

24.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 24.02.2021 19:00
Erzincan'da 5 sığınmacı yakalandı

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 sığınmacı yakalandı.

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 sığınmacı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, kimlik ve izin belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu 5 sığınmacıyı yakaladı.

Kimlik tespiti için emniyete götürülen sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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