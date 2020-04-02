Erzincan Cezaevi'nde koronavirüs tedbirleri artırıldı
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Erzincan Cezaevi'nde koronavirüs tedbirleri artırıldı

Erzincan Cezaevi'nde koronavirüs tedbirleri artırıldıERZİNCAN T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine ertelenen ziyaretlerin ardından bazı önlemler alındı.

02.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:16
Erzincan Cezaevi'nde koronavirüs tedbirleri artırıldı

Erzincan Cezaevi'nde koronavirüs tedbirleri artırıldı

ERZİNCAN T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine ertelenen ziyaretlerin ardından bazı önlemler alındı. Cezaevine nakil olan mahkumlar ise 14 gün ayrı hücrede karantina altına alınıyor ve cezaevi düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, tutuklu ve hükümlülere virüsün bulaşması için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 800 hükümlünün kaldığı Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda korona virüs salgını nedeniyle tedbirler artırıldı. Açık ve kapalı cezaevinde giriş ve çıkışlarda dezenfektanın yanı sıra ateş ölçerle kontrol sağlandıktan sonra içeri alım sağlanıyor. Ayrıca yerleşke içindeki tüm odalar ve ortak kullanım alanları dezenfekte edilerek virüsün kampüs içine girmesinin engellenmesi amaçlanıyor.

Alınan tedbirler ve dezefenkte çalışmaları ile ilgili bilgi veren Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, korona virüs salgınına karşı Adalet Bakanlığı olarak adliyelerde ve ceza evlerinde hassas bir çalışma yaptıklarını söyledi. Adalet Bakanlığı'nın talimatları ve ihtiyaçları nispetinde Erzincan Adliyesi olarak bu konuda yoğun bir mücadele verdiklerinin altını çizen Başsavcı Çiçek; 'Mücadelemizin adliye kısmında öncelikle yasal düzenlemeler gereği esnek çalışma prensibi uygulamaktayız, duruşmalarımız mümkün olduğunca ertelenme yönünde, zorunlu işler haricinde önemli işler haricinde diğer işlerim bu geçiş süreci sonuna kadar ara verilmesi şeklinde tedbirler uygulanmakta. Suçla mücadele birimlerimiz aynı şekilde en hassas şekilde çalışmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımız adliye yönünde olan işlerinde taleplerinde sorunlarında en ufak bir endişe içerisinde kapılmamalılar. Çünkü her ne kadar duruşmalar ilerlemese de bu dönemde bu süreç geçici bir süreç herhangi bir hak kaybı hiç kimse de kesinlikle olmayacak. Allah'ın izniyle bu süreci atlattıktan sonra da kaldığı yerden devam edecekö dedi.

'TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİMİZE BU VİRÜSÜN BULUŞMAMASI İÇİN ELİMİZDEN GAYRETİ SONUNA KADAR SARF EDİYORUZö

Başsavcı Çiçek, açıklamasında cezaevlerinin ise en hassas olunan noktalardan birisi olduğunun altını çizerek; 'Burada biz tutuklu ve hükümlülerimizi dolayısıyla insanlarımızı barındırıyoruz. Onlara virüsün bulaşmasını engellemek adına her türlü tedbiri alıyoruz, çok hassas davranıyoruz, bundan dolayı da çeşitli tedbirler uyguluyoruz. Ceza evlerimizi de günlük olarak temizlik ve hijyen çalışmaları üst seviyede. Girişlerde kim olursa olsun ateş ölçer cihazları ile ölçümlerimiz sıkı bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Koridorlarımız sürekli temizleniyor, dezenfekte ediliyor, koridorlarımızda dezenfekte cihazları mevcut, bu cihazlardan sürekli personellerimiz herkes kullanabiliyor. Ring araçlarımız her kullanımdan önce ve sonra tekrar tekrar dezenfekte ederek, bu virüsün herhangi bir şekilde bir kişiden başka bir kişiye geçmemesi için her türlü önlem alınıyor. Bu anlamda infaz koruma memurlarımızın da çalışma sürecinde ister istemez bir yoğunluk oluştu. Onlar da bu fedakarlığı gösteriyorlar. Çünkü infaz koruma memurları bizim için çok kıymetli, onlara bir virüsün bulaşmasını engellemek için her türlü tedbiri almak için elimizden geleni yapıyoruz. Tutuklu ve hükümlülerimize bu virüsün buluşmaması için elimizden gayreti sonuna kadar sarf ediyoruz bu konuda bu güne kadar gayet başarılıyız. İnşallah bundan sonra da bu başarıyı Allah bize nasip etsinö diye konuştu.

Erzincan Cezaevi'nde koronavirüs tedbirleri artırıldı

Kaynak: DHA

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Erzincan Cezaevi'nde koronavirüs tedbirleri artırıldı
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