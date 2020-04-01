Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, el antiseptiği üretimine başladı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında el antiseptiği üretimine başlandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında el antiseptiği üretimine başlandı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı el antiseptiği formülasyonları çerçevesinde yapılan çalışmada, toplam 3 bin 300 litre antiseptik el dezenfektanı üretimi yapıldı.

Dezenfektan başta Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olmak üzere EBYÜ Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kullanılmaya başlandı.

EBYÜ Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, "EBYÜ olarak el ve cilt antiseptiği çalışmalarımız oldu. İlk etapta 500 litre daha sonra da tüm Erzincan'a hizmet verecek şekilde 3 bin 200 litre el ve cilt antiseptiği ürettik." dedi.

Kaynak: AA