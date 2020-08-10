Erzincan Barosundan üyelerine sağlık paketi desteği
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Erzincan Barosundan üyelerine sağlık paketi desteği

Erzincan Barosu, adli tatil dolayısıyla baroya üye 220 avukat ve stajyer avukatlarına yönelik korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hazırladığı sağlık paketini üyelerinin adresine teslim ediyor.

Erzincan Barosundan üyelerine sağlık paketi desteği
10.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:11

Erzincan Barosu, adli tatil dolayısıyla baroya üye 220 avukat ve stajyer avukatlarına yönelik korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hazırladığı sağlık paketini üyelerinin adresine teslim ediyor.

Kurban bayramı ve adli tatil dolayısıyla sağlık seti hazırlayan Erzincan Barosu sağlıklı günler temennisiyle üyelerine takdim ediyor. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk, "Dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle en fazla etkilenen meslek guruplarından bir tanesi de avukatlık mesleği ve avukatlardır. Malumunuz adaletin tatili olmaz. Bu zor günlerde baro üyemiz tüm meslektaşlarımız avukatlarımız görevlerinin başında, aralıksız çalışmalarını devam ettiriyorlar. Tüm avukatlarımızın sağlıkları bizler için çok önemli. Bu korana virüs ortaya çıktığı günden bu günümüze kadar Erzincan Barosu olarak tüm tedbirleri aldık." dedi.

MER Plaza da bulunan baro binasında da tüm tedbirlerin alındığını belirten Başkan Av. Aktürk, "Zorunlu kullanımı bulunan maske ve diğer tüm dezenfektan malzemelerini de karşılayarak, Erzincan Barosu üye avukat ve stajyer avukatlarımız için içinde 50 adet maskesi, Kolonyası, Dezenfektan malzemesini, Anti bakteriyel mendili kahvesi ile eldivenlerden oluşan paketi hazırlayarak 220 avukatımıza elden ulaştırdık" diye konuştu.

Önceki dönem Baro Başkanlarından Av. Mustafa Erhayat Fırattekin'i ziyaret eden Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Erzincan Barosu'nun aklı ve ruhu olan üstadımız, bizim hem geçmişimiz, hem de geleceğimiz. İyi ki varlar ve hep var olsunlar" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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