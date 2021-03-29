Erzincan Barosu tarafından 16 farklı kitabın basımı gerçekleştirildi
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Erzincan Barosu tarafından 16 farklı kitabın basımı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erzincan Barosu tarafından 16 farklı kitabın basımı gerçekleştirildi

Erzincan Barosu tarafından avukatlara dağıtılmak üzere 16 adet farklı kitabın basımı gerçekleştirildi.

Erzincan Barosu tarafından avukatlara dağıtılmak üzere 16 adet farklı kitabın basımı gerçekleştirildi.

Baro Başkanı Adem Aktürk, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Yerine getirilmiş bir görevin mutluluğu, diğer bir görevi yapabilme gücü oluşturur. Meslektaşlarımızın mesleki ve kişisel eğitimine verdiğimiz önemin bir gereği olarak 16 adet kitabın basımını gerçekleştirdik. Amacımız meslektaşlarımıza geçmiş yıllara nazaran daha fazla katkı sağlayabilmektir. Baromuz tarafından basımı gerçekleştirilen eserler; 1- Menfi Tespit ve İstirdat Davası (Talih Uyar), 2- Tasarrufun İptali Davaları (Talih Uyar), 3- Boşanma Davaları (Av. Mustafa Kırmızı), 4- Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Aile Konutu (Av. Mustafa Kırmızı), 5- Tüketici Hukukunda Seçilmiş Yargı Kararları (Prof. Dr. Ebru Ceylan), 6- Tebligat Hukuku (Prof. Dr. Mehmet Köksal), 7- Ceza Davalarında İspat (Prof. Dr. Erdener Yurtcan), 8- Ceza Davalarında Seri Yargılama ve Basit Yargılama (Prof. Dr. Erdener Yurtcan), 9- Destekten Yoksun Kalma ve Bedensel Zarar Tazminatında Güncel Gelişmeler (Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Keser), 10- İdari Yargılama Hukuku El Kitabı (Prof. Dr. Yücel Uğurlu), 11- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu El Kitabı (Mustafa Baysal), 12- Yargıtay Kararları Işığında Uyuşturucu Suçları (Prof. Dr. Erdener Yurtcan), 13- Danıştay Kararları Işığında Kamulaştırmasız El Atma (Mehmet Çabuk, Nuran Doğan Çakmak, Dilara Şengöz), 14-Vergi Davaları ve Yargılama Usulü (Serdar Çevik), 15- Sözleşme Hazırlama Teknikleri (Av. Engin Daşlı), 16- Sokrates'in Savunması (Platon).

Erzincan Barosu'nu, sahip olduğu onurlu ve saygın yerinden daha ilerilere taşımak amacıyla var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam etmekteyiz. Samimiyetle belirtmeliyiz ki; tüm meslektaşlarımız ile birlikte Erzincan Barosu'nu ülkemizin örnek barolarından biri haline getirmenin vicdanı rahatlığı ve haklı gururu içerisindeyiz. Eserlerin faydalı olması diler, emeği geçenlere teşekkür ederiz." - ERZİNCAN

Erzincan Barosu tarafından 16 farklı kitabın basımı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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