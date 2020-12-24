Erzincan Adalet Komisyonu Başkanı Odabaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Erzincan Adalet Komisyonu Başkanı Odabaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

24.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:05
Erzincan Adalet Komisyonu Başkanı Odabaş AA'nın

Erzincan Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erzincan Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Odabaş, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haberde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" karesini seçen Odabaş, "Spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşamda ise Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade eden Odabaş, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da elimizden geldiğince Anadolu Ajansı muhabirlerinin fotoğraflarını değerlendirmeye çalıştık. Birbirinden çok güzel fotoğraflar arasından tercihimi zor da olsa yaptım. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederek başarıların devamını diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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