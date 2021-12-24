Erzincan 3. İlkokullar Arası Zekâ Oyunları Turnuvasının Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.

ERZİNCAN (Habermetre) - İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimince düzenlenen Erzincan 3. İlkokullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın tanıtım ve bilgilendirme toplantısı, Strateji Geliştirme Hizmetleri ve Ar-Ge Birimi Şube Müdürü Hüseyin EROL'un katılımıyla yapıldı. Turnuvaya katılım sağlayacak ilkokullarımızın danışman öğretmenlerinin katılım sağladığı toplantıda, akıl ve zeka oyunlarından sorumlu Ar-Ge birimi üyesi Harun AYAYDIN yarışma şartnamesi hakkında bilgi verirken, Yürütme Komisyonu üyelerimiz ve Zeka Oyunları Eğitmenleri Hülya POLAT, Ömer VARAN ve Tarık ÖZDEMİR, turnuva kapsamındaki oyunların kurallarına ve dikkat edilmesi gereken özelliklerine değindi.

Milli Eğitim Temel Kanunu'nda belirtilen genel amaçlar doğrultusunda, öğrencilerin zihinsel kapasitelerinin, becerilerinin geliştirilmesinde akıl ve zeka oyunlarının önemi herkesçe bilinmektedir. Akıl ve Zeka Oyunları Yarışmaları ile öğrencilerin eğlenceli vakit geçirirken analitik düşünme teknikleriyle tanışmaları ve bu becerilerini geliştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Buradan hareketle Mayıs 2022 tarihinde yapılmasını planladığımız turnuvamız, öğrencilerimizin ders dışı faaliyetlerin de önemini kavramasını sağlayacaktır.

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