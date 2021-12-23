Erzin'de robotik kodlama ve müzik atölyesi açıldı - Haberler
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Erzin'de robotik kodlama ve müzik atölyesi açıldı

Erzin'de robotik kodlama ve müzik atölyesi açıldı
AA / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Hatay'ın Erzin ilçesinde, bir lisede yapımı tamamlanan robotik kodlama ve müzik atölyesi törenle hizmete açıldı.

ERZİN, HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde, bir lisede yapımı tamamlanan robotik kodlama ve müzik atölyesi törenle hizmete açıldı.

Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulundaki törende öğrenciler tarafından mini konser verildi ve robot gösterisi sergilendi.

Açılışa Kaymakam Osman Demir, Erzin Belediye Başkan Vekili Ozan Ertaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Kenanoğlu ile şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri

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