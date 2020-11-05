ERUCOV-VAC aşısı nedir? Yerli koronavirüs aşısı bulundu mu, ne zaman uygulanacak?
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ERUCOV-VAC aşısı nedir? Yerli koronavirüs aşısı bulundu mu, ne zaman uygulanacak?

05.11.2020 16:10 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:14
ERUCOV-VAC aşısı nedir? Yerli koronavirüs aşısı bulundu mu, ne zaman uygulanacak?

Koronavirüs aşısı çıktı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli ve milli koronavirüs (covid-19) aşısı hakkında detayları belirtti. Uzun zamandır çalışmaların devam ettiği korona aşısının adı ne? Koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı mı?

Yerli koronavirüs aşısı FAZ-1 uygulamaları başladı. Konu hakkında açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insan uygulamaları aşaması olan FAZ-1 5 Kasım itibariyle geçildiğini belirtti. ERUCOV-VAC adı verilen koronavirüs aşısının Bakanlık tarafından da desteklendiğini bildirdi. İşte, yerli koronavirüs aşısı detayları...

ERUCOV-VAC AŞISI NEDİR?

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ERÜ) yürütülen aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. ERAGEM'de Covid19'a karşı geliştirilen, Koçak Farma'da GMP şartlarında üretimi yapılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının AR-GE çalışmaları tamamlandı.

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "FAZ-1 dediğimiz, insan uygulamaları bugün itibariyle Erciyes Üniversitemizde başladı. FAZ-1 aşaması, 44 kişiye uygulanabilecek bir safha. Zannediyorum 5 veya 6 haftalık bir süre içerisinde FAZ-1 bitmiş olur. Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insan uygulaması ilk defa başlamış oldu" dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, ERAGEM tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC aday aşısının periklinik çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Faz 1 çalışmalarını gelecek yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planladıklarını söyledi.

YERLİ KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN KULLANILACAK?

Yerli ve milli olan ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının etik kurul izni ve Sağlık Bakanlığı'ndan alınan onayların ardından Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) ilk dozu gönüllü Nazif Durna'ya uygulanarak, Faz 1 çalışmalarına 5 Kasım itibariyle başlanmış oldu.

YERLİ AŞI KİMLERE UYGULANACAK?

ERÜ tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC inaktif aday aşısı, 18-55 yaş arasında sağlıklı ve daha önce covid-19 hastalığını geçirmemiş toplam 44 gönüllüye uygulanacak.

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