ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret öncesi Başkan Büyükkılıç, fuaye alanındaki "Hüner ve Eser, KAYMEK Yarıyıl Sanat Sergisi"ni gezen Çalış ve heyetine eşlik etti.

Büyükkılıç, Kayseri'nin göz bebeği Erciyes Üniversitesi ile gurur duyduklarını belirterek, "Erciyes Üniversitemiz, kadim kentimizin marka değerlerinin başında geliyor. Bizler de yerel yöneticiler olarak bu değere sahip çıkmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Elbette üniversitemizin yükselmesinde büyük emeği olan siz değerli hocalarımıza da minnet borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Çalış da eğitim öğretim ile gençlere verdiği destek ve sağladığı katkılardan dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.