Ertunç Şenkay kimdir? Görüntü yönetmenliği yaptığı diziler ve filmler nedir? Ertunç Şenkay kaç yaşında, nereli, neden vefat etti?

Ertunç Şenkay kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yerini alıyor. 'Benim Sinemalarım', '72. Koğuş', 'Devlerin Ölümü', 'Bekçiler Kralı' gibi önemli filmlere imza atan görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay yaşamını yitirdi.

ERTUNÇ ŞENKAY KİMDİR?

Ertunç Şenkay 24 Mart 1946'da İstanbul'da dünyaya geldi. Yeşilçam'da birbirinden önemli filmlere imza atan görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay 27 Ocak 2022 tarihinde yaşamını yitirdi. Ödüllü yönetmen Şenkay 75 yaşındaydı.

Şenkay, bir süredir kalp ve damak hastalıkları tedavisi görüyordu.

Kariyerinde 97 film çalışması bulunan 'Küçük Dev Adam' lakaplı 75 yaşındaki Ertunç Şenkay, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 5 kez 'En İyi Görüntü Yönetmeni' ödülü kazanmıştı.

Şahan Gökbakar, Ertunç Şenkay hakkındaki duygularını şöyle dile getirdi; "Ertunç Baba, nurlar içinde yat. 'Recep İvedik' serüvenine beraber başlamıştık. Görüntü yönetmeniydin. Oynamıştın hatta ilkinde. Otelin kuyumcusunda kulağını deldirmiştik benim gazımla. Ne günler be abi. Seni seviyoruz. Her şey için teşekkürler.

Filmografisi

Şipşak Anadolu - 2014

Tamaya İfrit - 2012

Öfkeli Çılgınlık Karamsar Çile - 2010

Recep İvedik 3 - 2010

Karadağlar - 2010 (TV Dizisi)

Kaledeki Yalnızlık - 2010

Abimm - 2009

Recep İvedik 2 - 2008

Avanak Kuzenler - 2008

Çılgın Dersane Kampta - 2007

Recep İvedik - 2007

Maskeli Beşler: Irak - 2006

Emret Komutanım Şah Mat - 2006

Sinema Bir Mucizedir/ Büyülü Fener - 2005

Bir Mucizedir/ Büyülü Fener - 2005 Maskeli Beşler İntikam Peşinde - 2005

Hababam Sınıfı Üç Buçuk - 2005

Troia - 2004 (TV Dizisi)

Kalbin Zamanı - 2004

Hababam Sınıfı Askerde - 2004

Kurşun Yarası - 2003 (TV Dizisi)

Hababam Sınıfı Merhaba - 2003

Gülüm - 2002

Yeşil Işık - 2001

Son - 2001

Başbelası - 2001 (TV Filmi)

Şarkıcı - 2000

Çember - 2000 (TV Filmi)

Filler ve Çimen - 2000

Aşk Aynı Adreste - 2000 (TV Filmi)

Sevgilim İstanbul - 1999

Kaçıklık Diploması - 1998

Sır - 1997 (Kısa Film)

Firuze - 1997 (TV Filmi)

Ağır Roman - 1997

Nefes Alamıyorum - 1996 (TV Filmi)

Drejan - 1996

Bir Erkeğin Anatomisi - 1996

Yer Çekimli Aşklar - 1995

Gölge Çiçeği - 1995 (TV Dizisi)

Bizim Aile - 1995 (TV Dizisi)

Bir Kadının Anatomisi - 1995

Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey - 1995

Yengeç Sepeti - 1994

Soğuk Geceler/ Devlerin Ölümü - 1994

Buluşma - 1994

Bir Sonbahar Hikayesi - 1994

İftira/ Hasan Sezai Hz. - 1993 (TV Filmi)

C-Blok - 1993

Arayış/ Abdullah-ı Tercüman Hz. - 1993 (TV Filmi)

İki Kadın - 1992

Seni Seviyorum Rosa - 1992

Her Gece Bodrum - 1992

Düş Gezginleri - 1992

Ateş Üstünde Yürümek - 1991

Anadolu'nun Kadın Erenleri - 1991 (TV Dizisi)

Soğuktu Ve Yağmur Çiseliyordu - 1990

Hasan Boğuldu - 1990

Devlerin Ölümü - 1990

Darbe - 1990

Benim Sinemalarım - 1990

İkili Oyunlar - 1989

Çaylar Şirketten - 1989 (TV Dizisi)

Film Bitti - 1989

Fazilet - 1989

Büyük Yalnızlık - 1989

Arkadaş - 1989

Umut Yarına Kaldı - 1988

Sevgili Bayan - 1988

Kırmızı Gece - 1988

Elveda Mutluluklar - 1988

Bir Beyin Oğlu - 1988

İşte Kadın - 1987

Yasemin - 1987

Yarın Yarın - 1987

Temas - 1987

Su da Yanar - 1987

Selamsız Bandosu - 1987

Menekşeler Mavidir - 1987

Güneşten De Sıcak/ Sarı Güneş - 1987

Günah Gecesi - 1987

72. Koğuş - 1987

Öksüzler - 1986

Teyzem - 1986

Seviyorum - 1986

Sahtekar - 1986

Milyarder - 1986

Dikenli Yol - 1986

Dikenli Hayat - 1986

Bekçi - 1986

Asılacak Kadın - 1986

Arap Bilo - 1986

Çıplak Vatandaş - 1985

Tapılacak Kadın - 1985

Sekreter - 1985

Candan Sevmeli - 1985

Aşık Oldum - 1985

Üşütük - 1984

Yavrularım - 1984

Sevmek Yeniden Doğmak - 1984

Pehlivan - 1984

Namuslu - 1984

Şekerpare - 1983

Güneşin Tutulduğu Gün - 1983

Bedel - 1983

İffet - 1982

Çirkinler de Sever - 1981

Hababam Sınıfı Güle Güle - 1981

İbişo - 1980

Bir Günün Hikayesi - 1980

Banker Bilo - 1980

İsyan - 1979

Nokta İle Virgül Paldır Küldür - 1979

Erkek Güzeli Sefil Bilo - 1979

Bekçiler Kralı - 1979

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor - 1978

Hopla Kalbim Hopla/ Hadi Canım Sende - 1975

Halkalı Şeker - 1975

Haberler.com - Gündem