Ertunç Şenkay kimdir? Görüntü yönetmenliği yaptığı diziler ve filmler nedir? Ertunç Şenkay kaç yaşında, nereli, neden vefat etti?
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Altın Portakal En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'nü 1990'da, 1991'de, 1995'te, 1998'de ve 2001'de 5 kere kazanan Türk görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay kimdir? Pek çok önemli yapımın altına imzasını atan Ertunç Şenkay'ın görüntü yönetmenliği yaptığı diziler ve filmler nedir? Ertunç Şenkay kaç yaşında, nereli, neden vefat etti?
Ertunç Şenkay kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yerini alıyor. 'Benim Sinemalarım', '72. Koğuş', 'Devlerin Ölümü', 'Bekçiler Kralı' gibi önemli filmlere imza atan görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay yaşamını yitirdi.
ERTUNÇ ŞENKAY KİMDİR?
Ertunç Şenkay 24 Mart 1946'da İstanbul'da dünyaya geldi. Yeşilçam'da birbirinden önemli filmlere imza atan görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay 27 Ocak 2022 tarihinde yaşamını yitirdi. Ödüllü yönetmen Şenkay 75 yaşındaydı.
Şenkay, bir süredir kalp ve damak hastalıkları tedavisi görüyordu.
Kariyerinde 97 film çalışması bulunan 'Küçük Dev Adam' lakaplı 75 yaşındaki Ertunç Şenkay, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 5 kez 'En İyi Görüntü Yönetmeni' ödülü kazanmıştı.
Şahan Gökbakar, Ertunç Şenkay hakkındaki duygularını şöyle dile getirdi; "Ertunç Baba, nurlar içinde yat. 'Recep İvedik' serüvenine beraber başlamıştık. Görüntü yönetmeniydin. Oynamıştın hatta ilkinde. Otelin kuyumcusunda kulağını deldirmiştik benim gazımla. Ne günler be abi. Seni seviyoruz. Her şey için teşekkürler.
Filmografisi
- Şipşak Anadolu - 2014
- Tamaya İfrit - 2012
- Öfkeli Çılgınlık Karamsar Çile - 2010
- Recep İvedik 3 - 2010
- Karadağlar - 2010 (TV Dizisi)
- Kaledeki Yalnızlık - 2010
- Abimm - 2009
- Recep İvedik 2 - 2008
- Avanak Kuzenler - 2008
- Çılgın Dersane Kampta - 2007
- Recep İvedik - 2007
- Maskeli Beşler: Irak - 2006
- Emret Komutanım Şah Mat - 2006
- Sinema Bir Mucizedir/ Büyülü Fener - 2005
- Maskeli Beşler İntikam Peşinde - 2005
- Hababam Sınıfı Üç Buçuk - 2005
- Troia - 2004 (TV Dizisi)
- Kalbin Zamanı - 2004
- Hababam Sınıfı Askerde - 2004
- Kurşun Yarası - 2003 (TV Dizisi)
- Hababam Sınıfı Merhaba - 2003
- Gülüm - 2002
- Yeşil Işık - 2001
- Son - 2001
- Başbelası - 2001 (TV Filmi)
- Şarkıcı - 2000
- Çember - 2000 (TV Filmi)
- Filler ve Çimen - 2000
- Aşk Aynı Adreste - 2000 (TV Filmi)
- Sevgilim İstanbul - 1999
- Kaçıklık Diploması - 1998
- Sır - 1997 (Kısa Film)
- Firuze - 1997 (TV Filmi)
- Ağır Roman - 1997
- Nefes Alamıyorum - 1996 (TV Filmi)
- Drejan - 1996
- Bir Erkeğin Anatomisi - 1996
- Yer Çekimli Aşklar - 1995
- Gölge Çiçeği - 1995 (TV Dizisi)
- Bizim Aile - 1995 (TV Dizisi)
- Bir Kadının Anatomisi - 1995
- Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey - 1995
- Yengeç Sepeti - 1994
- Soğuk Geceler/ Devlerin Ölümü - 1994
- Buluşma - 1994
- Bir Sonbahar Hikayesi - 1994
- İftira/ Hasan Sezai Hz. - 1993 (TV Filmi)
- C-Blok - 1993
- Arayış/ Abdullah-ı Tercüman Hz. - 1993 (TV Filmi)
- İki Kadın - 1992
- Seni Seviyorum Rosa - 1992
- Her Gece Bodrum - 1992
- Düş Gezginleri - 1992
- Ateş Üstünde Yürümek - 1991
- Anadolu'nun Kadın Erenleri - 1991 (TV Dizisi)
- Soğuktu Ve Yağmur Çiseliyordu - 1990
- Hasan Boğuldu - 1990
- Devlerin Ölümü - 1990
- Darbe - 1990
- Benim Sinemalarım - 1990
- İkili Oyunlar - 1989
- Çaylar Şirketten - 1989 (TV Dizisi)
- Film Bitti - 1989
- Fazilet - 1989
- Büyük Yalnızlık - 1989
- Arkadaş - 1989
- Umut Yarına Kaldı - 1988
- Sevgili Bayan - 1988
- Kırmızı Gece - 1988
- Elveda Mutluluklar - 1988
- Bir Beyin Oğlu - 1988
- İşte Kadın - 1987
- Yasemin - 1987
- Yarın Yarın - 1987
- Temas - 1987
- Su da Yanar - 1987
- Selamsız Bandosu - 1987
- Menekşeler Mavidir - 1987
- Güneşten De Sıcak/ Sarı Güneş - 1987
- Günah Gecesi - 1987
- 72. Koğuş - 1987
- Öksüzler - 1986
- Teyzem - 1986
- Seviyorum - 1986
- Sahtekar - 1986
- Milyarder - 1986
- Dikenli Yol - 1986
- Dikenli Hayat - 1986
- Bekçi - 1986
- Asılacak Kadın - 1986
- Arap Bilo - 1986
- Çıplak Vatandaş - 1985
- Tapılacak Kadın - 1985
- Sekreter - 1985
- Candan Sevmeli - 1985
- Aşık Oldum - 1985
- Üşütük - 1984
- Yavrularım - 1984
- Sevmek Yeniden Doğmak - 1984
- Pehlivan - 1984
- Namuslu - 1984
- Şekerpare - 1983
- Güneşin Tutulduğu Gün - 1983
- Bedel - 1983
- İffet - 1982
- Çirkinler de Sever - 1981
- Hababam Sınıfı Güle Güle - 1981
- İbişo - 1980
- Bir Günün Hikayesi - 1980
- Banker Bilo - 1980
- İsyan - 1979
- Nokta İle Virgül Paldır Küldür - 1979
- Erkek Güzeli Sefil Bilo - 1979
- Bekçiler Kralı - 1979
- Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor - 1978
- Hopla Kalbim Hopla/ Hadi Canım Sende - 1975
- Halkalı Şeker - 1975