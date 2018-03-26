Ertuğrulgazi Mahallesi 110 Ağaçlık Yeni Oksijen Deposuna Kavuştu

İnegöl Belediyesi, 'İnegöl içerisinde yeşil değil, yeşiller içerisinde bir İnegöl' hedefiyle sürdürdüğü ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu üzerinde 110 ağaçlık koruluk düzenlemesini tamamladı.

İnsana ve çevreye verdiği değerle hayatı kolaylaştıracak uygulamaların yanı sıra yaşam standartlarını yükseltecek çalışmaları da bir bir hayata geçiren İnegöl Belediyesi, 'İnegöl içerisinde yeşil değil, yeşiller içerisinde bir İnegöl' hedefiyle sürdürdüğü ağaçlandırma ve yeşillendirme projelerine bir yenisini daha ekledi. Şehir merkezindeki betonlaşma, İnegöl Belediyesi'nin her geçen gün şehre kazandırdığı koruluk alanlar ve çevre düzenlemeleriyle minimize edilirken, Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu üzerinde de örnek bir proje tamamlanarak hayata geçirildi.

HEDEF; YEŞİLLER İÇERİSİNDE İNEGÖL

3500 m2 alan üzerinde projelendirilen ve içerisinde 110 ağacın bulunduğu koruluk alan düzenlemesi tamamlandı. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki Başkan Yardımcısı Adil Kansu ve bazı meclis üyeleriyle birlikte alanda inceleme yaparak ağaç dikimine eşlik etti. Bölgenin yeni oksijen deposu olacak ağaçları toprakla buluşturan Taban, burada yaptığı açıklamada mevcut yeşil alanları korurken yeni yaşam alanları oluşturmaya da gayret ettiklerini söyledi. Başkan Taban, "Bugün Ertuğrulgazi Mahallemizdeyiz Kozluca Yolu üzerinde. Burada bulunan yaklaşık 3 buçuk dönümlük bir alanda düzenleme, ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yaptık. Geri bıraktığımız hafta da bugün itibariyle son bulacak olan 21-26 Mart tarihleri arasında Orman Haftası olarak kutlanıyor. Bugüne de denk gelmesi ayrı bir güzellik oldu. Ağaç ve yeşillendirmeyle ilgili çalışmalara önem verdiğimizi göreve geldiğim ilk günden bu yana ifade ediyorum. Hatta Park Bahçeler Müdürümüze 'İnegöl içerisinde yeşil görmek değil yeşiller içerisinde bir İnegöl' görmek istediğimizi ifade etmiştik. Bu hedeflediğimiz nokta. Yeşil alanlarımızı korumak zorundayız ama bunları aynı zamanda çoğaltmak zorundayız. Ağaç sevgisini, orman sevgisini vatandaşlarımıza aktarmak, bu bilinci oluşturmak zorundayız. Avrupa ortalamasında kişi başına düşen yeşil alan miktarı 7 m2. Bu ülkemizde 2,5 m2. İnegöl'ümüzde ise Türkiye ortalamasının üzerinde 3,5 m2. Tabi ben 7 m2'nin de üzerinde olmasını arzu ederim. İnsan yeşili gördüğünde pozitif duygularla doluyor. İnşallah biz hem mevcut alanlarımızı koruyacağız hem de yenilerini ilave edeceğiz" dedi.

2900 M2 YEŞİL ALAN

Alanda uygulanan proje hakkında da bilgiler veren Başkan Taban; "Burada yapılan düzenleme 3500 m2 alan üzerinde planlandı. Toplamda 2900 m2'lik bir yeşil alan uygulanıyor. Beraberinde de 600 m2'lik dış bölümlerde sert zemin yürüyüş alanları oluşturuldu. Tel çit ile çevrildi. 110 adet ağaç dikimi yapıldı. Ladin, köknar, sedir gibi ağaçlara yer verildi. Projenin yaklaşık maliyeti de 115 bin TL. İnşallah bu ve bunun gibi yeşil donatı alanlarını çoğaltmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.